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19:24 21.09.2022

Байден заявив про необхідність досягти продовження стамбульської продуктової угоди

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Байден заявив про необхідність досягти продовження стамбульської продуктової угоди

Необхідно домогтися продовження стамбульської продуктової угоди, оскільки це допоможе нагодувати світ, заявив президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН.

"Я вдячний за роботу ООН, зокрема за лідерство генсека Антоніу Гутерреша, завдяки яким вдалося створити механізм, що дає змогу експортувати зерно з українських портів у Чорному морі... Нам потрібно добитися того, щоб його продовжили", - заявив Байден під час свого виступу, наголосивши на "вірі в необхідність нагодувати світ".

Президент США додав, що Росія намагається звинуватити у виникненні продовольчої кризи санкції, які західні країни запровадили проти неї. Однак, за його словами, "наші санкційні режими цілком чітко дозволяють Росії експортувати продовольство та добрива".

Байден також повідомив, що США пожертвують $2,9 млрд на гуманітарну допомогу та сприяння у гарантуванні продовольчої безпеки цього року.

Теги: #угода #байден #продовольство

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