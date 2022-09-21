Події

18:24 21.09.2022

США НАДАЛИ УКРАЇНІ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ ДОПОМОГУ З БЕЗПЕКИ, НА ПОНАД $25 МЛРД - БАЙДЕН

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США НАДАЛИ УКРАЇНІ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ ДОПОМОГУ З БЕЗПЕКИ, НА ПОНАД $25 МЛРД - БАЙДЕН

США НАДАЛИ УКРАЇНІ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ ДОПОМОГУ З БЕЗПЕКИ, НА ПОНАД $25 МЛРД - БАЙДЕН

Теги: #сша #україна #допомога

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