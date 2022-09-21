США НАДАЛИ УКРАЇНІ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ ДОПОМОГУ З БЕЗПЕКИ, НА ПОНАД $25 МЛРД - БАЙДЕН
США НАДАЛИ УКРАЇНІ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ ДОПОМОГУ З БЕЗПЕКИ, НА ПОНАД $25 МЛРД - БАЙДЕН
США НАДАЛИ УКРАЇНІ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ ДОПОМОГУ З БЕЗПЕКИ, НА ПОНАД $25 МЛРД - БАЙДЕН
Столтенберг: НАТО зробить усе, щоб у Москві зрозуміли, що виграти ядерну війну не можна, їй треба запобігти
Путіну потрібна багатомільйонна армія, його частини в Україні розбігаються – Зеленський в інтерв'ю Bild
Столтенберг: НАТО зробить усе, щоб у Москві зрозуміли, що виграти ядерну війну не можна, їй треба запобігти
Ворог завдав удару по Синельниківському району: влучили по інфраструктурному об'єкту та сільгосппідприємству
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины