У Запоріжжі п'ять прильотів ракет у три райони міста, троє людей постраждали

У Запоріжжі декілька прильотів ракет у три райони міста, троє постраждалих, один із яких отримав контузію, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Поки що відомо про п'ять прильотів ракет у три райони обласного центру. Уражені об'єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста. Відомо про трьох постраждалих. Один із них госпіталізований з діагнозом контузія, його стан стабільний", - написав він у телеграм-каналі.