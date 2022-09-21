У Львові надійшли повідомлення про мінування кількох шкіл, вимагають "капітуляції перед РФ"

Евакуація відбувається у кількох школах Львова після отримання анонімних повідомлень про мінування закладів, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Повідомлення надійшли на електронну пошту шкіл, у тексті листа містяться вимоги про капітуляцію перед Росією", - йдеться в повідомленні міськради.

У повідомленні не зазначено, скільки шкіл отримали такі повідомлення. Водночас повідомляється, що керівники закладів освіти діють згідно з протоколом: евакують дітей і персонал, а також інформують батьків школярів.