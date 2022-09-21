У Тернополі відновили обов'язкове носіння масок

У Тернополі в онлайн-режимі відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, на якому було ухвалено рішення щодо відновлення обов'язкового носіння масок, повідомляє міська рада.

Серед головних рішень, що набирають чинності з 22 вересня: забезпечити дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торговельно-розважальних центрах, магазинах, закладах культури і мистецтв, релігійних установах, здійснювати перевезення пасажирів виключно у захисних масках (респіраторах).

Також ухвалено рішення рекомендувати працівникам навчальних закладів (шкіл) ухвалювати самостійно рішення про впровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності та організувати належним чином освітній процес відповідно до вимог чинного законодавства (постанова головного державного санітарного лікаря від 06.09.2021 р. №10).

Також під час богослужінь у храмах необхідно дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог, відповідно до вимог чинного законодавства. Під час здійснення релігійних обрядів використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції літургійного посуду.