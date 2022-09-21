Події

10:28 21.09.2022

Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Кураховому, поранено 12 людей

1 хв читати
Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Кураховому, поранено 12 людей

Щонайменше 12 людей поранені, серед них дві дитини, внаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку в м. Курахове Покровського району Донецької області в ніч на середу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко про оперативну ситуацію в області станом на ранок 21 вересня.

"Ще одна людина може перебувати під завалами. ДСНС продовжує рятувальну операцію", - написав Кириленко в телеграмі.

За його словами, окупанти продовжили обстріли на всій лінії фронту на Донеччині – від кордону з Запорізькою областю до кордону з Луганською.

"У Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле, Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд влучив у подвір’я одного з будинків – інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюємо", - розповів голова обладміністрації.

У решті випадків обійшлося без постраждалих. "Усю ніч тривали обстріли Костянтинівської громади – без постраждалих. У Бахмутському районі Бахмут і Сіверськ зазнали авіаударів. У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки встановлюємо. На ранок Торецьк потрапив під артобстріл – пошкоджено адміністративну будівлю. Ніхто з цивільних не постраждав", - написав Кириленко.

При цьому він наголосив, що залишатися на Донбасі зараз небезпечно, й закликав місцевих жителів вчасно евакуюватися.

 

Теги: #війна #дснс #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 21.09.2022
Заяви Путіна про часткову мобілізацію спричинять ескалацію війни в Україні – глава МЗС Великої Британії

Заяви Путіна про часткову мобілізацію спричинять ескалацію війни в Україні – глава МЗС Великої Британії

10:41 21.09.2022
Уночі Харків зазнав обстрілів "Смерчем" – прокуратура

Уночі Харків зазнав обстрілів "Смерчем" – прокуратура

10:26 21.09.2022
Єрмак поінформував конгресменів США про успіхи ЗСУ на фронті - ОП

Єрмак поінформував конгресменів США про успіхи ЗСУ на фронті - ОП

09:58 21.09.2022
Окупанти завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя – голова ОВА Старух

Окупанти завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя – голова ОВА Старух

09:29 21.09.2022
Ситуація на передовій свідчить, що ініціатива - за Україною – Зеленський

Ситуація на передовій свідчить, що ініціатива - за Україною – Зеленський

09:28 21.09.2022
Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь – Зеленський

Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь – Зеленський

09:16 21.09.2022
Втрати ворога за день становлять 300 людей о/с, 11 танків, 17 артсистем, один літак - Генштаб

Втрати ворога за день становлять 300 людей о/с, 11 танків, 17 артсистем, один літак - Генштаб

09:11 21.09.2022
Рятувальники деблокували 10 людей із будинку, який постраждав унаслідок ворожого ракетного удару, – Терехов

Рятувальники деблокували 10 людей із будинку, який постраждав унаслідок ворожого ракетного удару, – Терехов

20:27 20.09.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

19:14 20.09.2022
Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Маркарова: Мін'юст США планує посилити роботу з розшуку та конфіскації клептократичних активів, пов'язаних із Росією

Секретар РНБО України назвав заяви Путіна комплексною програмою утилізації росіян

Зеленський: Україна й надалі буде гарантом продовольчої програми ООН

У разі загрози територіальній цілісності РФ буде використано всі наявні засоби, це не блеф - Путін

Путін заявив, що РФ підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, в Запорізькій і Херсонській областях

ОСТАННЄ

Після нічної негоди без світла на Київщині повністю залишаються 15 населених пунктів

Одна з кам'яних половецьких баб на горі Кременець біля Ізюму зруйнована внаслідок влучання снаряда - Ткаченко

Суд в окупованому Криму ухвалив черговий незаконний вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу

Маркарова: Мін'юст США планує посилити роботу з розшуку та конфіскації клептократичних активів, пов'язаних із Росією

Секретар РНБО України назвав заяви Путіна комплексною програмою утилізації росіян

Деякі з тих, хто рятував культурну спадщину в Ізюмі, не виходять на зв'язок - Ткаченко

Ніякі погрози та пропаганда не можуть приховати, що Україна перемагає у війні, а РФ стає глобальним ізгоєм - Воллес

Генпрокурор України обговорив із Пелосі створення трибуналу для покарання воєнних злочинців і визнання РФ державою - спонсором тероризму

Плани Кремля щодо анексії окупованих територій України спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію - ISW

Росіяни отримали мобілізацію та закриті кордони – Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА