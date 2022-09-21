Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Кураховому, поранено 12 людей

Щонайменше 12 людей поранені, серед них дві дитини, внаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку в м. Курахове Покровського району Донецької області в ніч на середу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко про оперативну ситуацію в області станом на ранок 21 вересня.

"Ще одна людина може перебувати під завалами. ДСНС продовжує рятувальну операцію", - написав Кириленко в телеграмі.

За його словами, окупанти продовжили обстріли на всій лінії фронту на Донеччині – від кордону з Запорізькою областю до кордону з Луганською.

"У Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле, Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд влучив у подвір’я одного з будинків – інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюємо", - розповів голова обладміністрації.

У решті випадків обійшлося без постраждалих. "Усю ніч тривали обстріли Костянтинівської громади – без постраждалих. У Бахмутському районі Бахмут і Сіверськ зазнали авіаударів. У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки встановлюємо. На ранок Торецьк потрапив під артобстріл – пошкоджено адміністративну будівлю. Ніхто з цивільних не постраждав", - написав Кириленко.

При цьому він наголосив, що залишатися на Донбасі зараз небезпечно, й закликав місцевих жителів вчасно евакуюватися.