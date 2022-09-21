Події

10:12 21.09.2022

Росіяни отримали мобілізацію та закриті кордони – Подоляк

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Росіяни отримали мобілізацію та закриті кордони – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на 210-й день війни росіяни отримали мобілізацію та закриті кордони.

"Ішов 210-й день "триденної війни". Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: 1. Мобілізацію. 2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків. 3. Тюрму за дезертирство. 4. Спецзагони для "опущених" у ПВК. Усе ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору", - написав він у твіттері в середу.

 

Теги: #рф #подоляк

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