У винуватця ДТП із 26 постраждалими на Повітрофлотському проспекті виявили наркотичні речовини, йому оголосили про підозру - поліція

У водія Mercedes-Benz, з вини якого в понеділок на Повітрофлотському проспекті сталося зіткнення з пасажирським автобусом, унаслідок чого постраждали 26 людей, виявили в організмі наркотичні речовини, йому оголосили про підозру, повідомив відділ комунікації поліції.

"Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, та повідомили правопорушнику про підозру", - йдеться у повідомленні.

Згодом лікарі виявили в організмі винуватця ДТП наркотичні речовини, такі як амфетамін, кокаїн і марихуана, а також сильний лікарський препарат.

Поліцейські направили клопотання до суду про обрання винуватцю ДТП запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке розглядатиметься у середу, 21 вересня, у Шевченківському районному суді Києва.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем терміном від п'яти до восьми років.

У поліції нагадують, що ДТП сталася у понеділок на Повітрофлотському проспекті. Тоді постраждали 26 людей, зокрема 4-річний син затриманого, який перебував із батьком в автомобілі.

На місце події виїжджали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та бригади швидкої медичної допомоги. Всі постраждалі дістали травм різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані для надання необхідної допомоги до столичних лікарень.