Події

20:27 20.09.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, по 18 вересня становлять 14532 цивільних (тижнем раніше – 14248), зокрема 5916 загиблих (5827), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).
"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.
Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.
За підтвердженими даними ООН, загинули 2306 чоловіків, 1582 жінки, 188 хлопчиків і 156 дівчаток, тоді як стать 35 дітей і 1649 дорослих поки що не вдалося встановити.
Серед 8616 поранених – 259 хлопчиків і 187 дівчаток, а також 217 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.
Порівняно з даними на 11 вересня, загинули чотири дитини, ще 16 були поранені.
Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані за місяцями.
Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3202 загиблі. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 685, у травні – до 466, у червні – до 369 і в липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 342 особи, за серпень – 304, а за 1-18 вересня – 164, зазначає ООН.
Водночас кількість поранених у липні – 1099 – виявилася вищою за показники червня і травня, відповідно, 1030 та 1017, проте нижчою за показники квітня і березня – відповідно, 1254 та 2396. У серпні було поранено 896 осіб, від початку вересня – 461.
Згідно зі зведенням, у вересні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померли 160 осіб і ще 427 були поранені, тоді як від мін і вибухонебезпечних предметів - наслідків війни загинули чотири й були поранені 34 особи (6% загальних втрат).
У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише до випадків після 11 вересня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

Теги: #україна #жертви #війна

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