В Україні запрацював вебресурс з інформацією про виживання в умовах війни, до розробки долучилися ПРООН та ЄС

Новий доступний вебресурс для інформування постраждалих від війни запрацював в Україні, на ньому представлена інформація про правила перетину кордону, порядок набуття статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), можливості отримання гуманітарної допомоги та психологічної підтримки під час війни, поради щодо пошуку освітніх можливостей та роботи.

Як повідомляє у вівторок відділ комунікацій Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні та сайт Національної асамблеї людей з інвалідністю України, ПРООН та Європейський Союз підтримали запуск цього вебресурсу, максимально адаптованого до потреб людей з інвалідністю та людей старшого віку.

"Вебсайт, запущений за підтримки наших партнерів із Представництва ЄС в Україні, неодмінно буде надійним вказівником та джерелом критично важливої інформації для всіх, а особливо – для людей з інвалідністю та людей старшого віку", – сказала в.о. постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Сайт розташований за адресою https://dopomoha-info.org.ua/