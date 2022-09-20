ВР утворила ТСК із розслідування порушень використання гумдопомоги

Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію (ТСК) із розслідування порушень використання гуманітарної допомоги під час війни.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №8031 підтримали 273 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Ця ТСК здійснюватиме парламентський контроль за розслідуванням можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави.

Головою комісії ВР призначила члена фракції "Слуга народу" Сергія Козиря. До складу ТСК увійшли вісім представників монобільшості (крім Козиря, це Руслан Горбенко, Сергій Демченко, Артем Культенко, Владлен Неклюдов, Максим Ткаченко, Галина Третьякова та Павло Фролов), а також Сергій Вельможний (група "Довіра"; його обрали заступником голови ТСК), Юрій Павленко (група "Платформа за життя та мир") та Олександр Юрченко (група "Відновлення України").

Термін діяльності комісії становить один рік, а вже за півроку після створення її голова зобов'язаний подати звіт про роботу на одному з пленарних засідань парламенту.