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15:47 20.09.2022

Кулеба: Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна і надалі звільнятиме свої території

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Кулеба: Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна і надалі звільнятиме свої території

Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна й надалі звільнятиме свої території, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

Як повідомлялося, окупаційна влада заявила, що так звані референдуми про входження до складу Росії відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області з 23 до 27 вересня.

 

Теги: #мзс #кулеба

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