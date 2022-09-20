Кулеба: Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна і надалі звільнятиме свої території

Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна й надалі звільнятиме свої території, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.

Як повідомлялося, окупаційна влада заявила, що так звані референдуми про входження до складу Росії відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також у Херсонській області з 23 до 27 вересня.