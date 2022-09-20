У деокупованих населених пунктах можна отримати всі необхідні виплати – голова Луганської ОВА

Жителі населених пунктів Луганської області після їх деокупації одразу зможуть скористатися адміністративними послугами, а також отримати необхідні виплати, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Наразі ми вже готуємо деокупаційні штаби… Щойно військові дозволять зайти до того чи іншого села або міста, одразу ж "Укрпошта" приїжджає мобільними групами і надаватиме всі послуги, які людям будуть необхідні, всі гроші буде виплачено", - сказав Гайдай на онлайн брифінгу у Медіацентрі "Україна" (Київ) у вівторок.

Він також розповів, що після деокупації населених пунктів планується швидко налагодити роботу мобільних центрів надання адміністративних послуг.

"Я спілкуюся з послами різних країн, щоб нам допомогли з такими мобільними комплексами, мобільними центрами адміністративних послуг. Отже, щойно буде деокуповано територію, там життя не зупинятиметься ні на день. Ми відразу почнемо забезпечувати всім необхідним місцеве населення", - наголосив голова ОВА.