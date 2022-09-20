Окупанти вилучили всі українські книги з бібліотек Мелітополя – Центр національного спротиву

Російські окупанти вилучили з мелітопольських бібліотек всю літературу (зокрема дитячі книги), написану українською мовою, повідомляє Центр національного спротиву України.

"Окупанти відрапортували про вилучення "нацистської" літератури з бібліотек мелітопольського району. В межах цієї "акції" поліцаї фактично вилучили всю україномовну літературу, й не лише книжки стосовно АТО. Зокрема окупанти пишаються вилученням дитячих книжок, адже ті "спотворюють" історію України й нав’язують "нацистські цінності", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що все це загарбники називають "денацифікацією", хоча за фактом "саме нацисти відомі своєю війною з книгами".

"Україна обов’язково поверне свої території, а разом з тим й наші книжки до наших бібліотек. Проте на час операції ЗСУ зі звільнення регіону ми закликаємо мешканців залишити регіон й не ставати живим щитом для окупанта", - підсумували в центрі.