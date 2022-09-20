Ворог випустив по Миколаївщині понад 100 снарядів із РСЗВ та важкої артилерії - ОК "Південь"

Ворог випустив по Миколаївській області понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Вони б'ють по Березнегуватому, там уражено елеватор, є постраждалі, на жаль... Реактивними системами залпового вогню "Смерч" завдано удару і по самому населеному пункту, де постраждав професійний ліцей. По Нікопольщині випущено понад 100 снарядів з РСЗВ та важкої артилерії. Це, зрозуміло, провокація у напрямку очікування відповіді, щоб наші вдарили на противагу у напрямку Запорізької атомної станції, це відомий ядерний шантаж", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Окрім того, за допомогою дронів-камікадзе було атаковано портову інфраструктуру Очакова.

"Наразі зафіксовано факти використання дронів-камікадзе на нашому напрямку цієї ночі. За допомогою них було атаковано портову інфраструктуру Очакова, спалахнула пожежа. На щастя, постраждалих немає, все оперативно загасили та ліквідували", - розповіла Гуменюк.