Події

09:28 20.09.2022

У звільнених Ізюмі та Балаклії за добу знешкоджено 1110 вибухонебезпечних предметів, зокрема заборонених протипіхотних мін "пелюстка" - ДСНС

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У звільнених Ізюмі та Балаклії за добу знешкоджено 1110 вибухонебезпечних предметів, зокрема заборонених протипіхотних мін "пелюстка" - ДСНС

Минулої доби піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили лінії електромереж, автомобільні дороги, газові трубопроводи, залізничні колії, лікарні, кладовища, навчальні заклади, інші забруднені вибухонебезпечними предметами території в деокупованих Ізюмі та Балаклії Харківської області.

"За добу піротехніки ліквідували 1110 ворожих боєприпасів та вибухівок. Зокрема, виявлено велику кількість протипіхотних мін ПФМ-1 (так званих пелюсток), які заборонені всіма міжнародними конвенціями", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У ДСНС просять мешканців деокупованих територій обходити траву, не ходити до лісу, пересуватися лише у перевірених місцях із твердим покриттям, а також розповісти про небезпеку боєприпасів дітям.

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, п'ять із яких на ліквідацію пожеж, 14 - для надання допомоги комунальникам, населенню та поліції і двічі на аварійно-рятувальні роботи.

На деокупованих територіях Харківщини продовжував працювати зведений загін ДСНС. Його бійці розбирали завали, демонтували аварійні конструкції зруйнованих будівель, подавали струм від електрогенераторів для забезпечення робіт аварійних служб тощо.

Теги: #дснс #харківська_область #піротехніки

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