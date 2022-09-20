У звільнених Ізюмі та Балаклії за добу знешкоджено 1110 вибухонебезпечних предметів, зокрема заборонених протипіхотних мін "пелюстка" - ДСНС

Минулої доби піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили лінії електромереж, автомобільні дороги, газові трубопроводи, залізничні колії, лікарні, кладовища, навчальні заклади, інші забруднені вибухонебезпечними предметами території в деокупованих Ізюмі та Балаклії Харківської області.

"За добу піротехніки ліквідували 1110 ворожих боєприпасів та вибухівок. Зокрема, виявлено велику кількість протипіхотних мін ПФМ-1 (так званих пелюсток), які заборонені всіма міжнародними конвенціями", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У ДСНС просять мешканців деокупованих територій обходити траву, не ходити до лісу, пересуватися лише у перевірених місцях із твердим покриттям, а також розповісти про небезпеку боєприпасів дітям.

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, п'ять із яких на ліквідацію пожеж, 14 - для надання допомоги комунальникам, населенню та поліції і двічі на аварійно-рятувальні роботи.

На деокупованих територіях Харківщини продовжував працювати зведений загін ДСНС. Його бійці розбирали завали, демонтували аварійні конструкції зруйнованих будівель, подавали струм від електрогенераторів для забезпечення робіт аварійних служб тощо.