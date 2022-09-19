Події

20:23 19.09.2022

Зеленський завтра виступить у Генасамблеї ООН

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Президент України Володимир Зеленський виступить у вівторок зі зверненням до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).
"Завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави", – заявив Зеленський у відеозверненні.
Також, за його словами, він візьме участь у Саміті з питань продовольчої безпеки.
"Це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати", - зазначив президент.
Крім того, у глави держави відбудеться низка онлайн-зустрічей з американськими партнерами та інвесторами.
"Робимо все, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях – оборона, фінанси, економіка, дипломатія", – додав Зеленський.

Теги: #виступ #генасамблея_оон #зеленський

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