Похоронний кортеж Єлизавети II рухається вулицями Лондону, тисячі людей проводжають королеву в останню путь

З обох боків на всьому шляху прямування похоронного кортежу британської королеви Єлизавети II із Вестмінстерського абатства до Арки Веллінгтона на вулицях Лондону зібралися тисячі людей, свідчать кадри британського телебачення.

Лафет, на якому встановлено труну, супроводжують 98 британських моряків та службовці збройних сил у церемоніальній формі. За труною йдуть представники королівської родини. Ходу супроводжує гарматна стрілянина - по одному пострілу за хвилину та удари дзвона.

Біля Арки Веллінгтона труну перенесуть у катафалк, який вирушить до Віндзорського замку, де в присутності лише найближчих родичів королеви відбудеться церемонія поховання. Єлизавету II буде упокоєно в гробниці поруч із чоловіком принцом Філіпом.

Державна церемонія похорону британської королеви Єлизавети II розпочалася зі служби у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

На службі були присутні 2 тис. осіб - члени королівської сім'ї, представники вищого політичного керівництва країни, а також лідери іноземних держав - зокрема президент США Джо Байден із дружиною Джілл, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит. Загалом на церемонію запрошено майже 500 іноземних представників, зокрема глав держав та урядів.

Королева Єлизавета II померла у замку Балморал у Шотландії у четвер на 97-му році життя. Рада престолонаслідування 10 вересня проголосила її сина новим монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Карлом III.