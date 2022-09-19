Події

14:46 19.09.2022

У Кам'янському районі збито російський безпілотник - ОК "Схід"

1 хв читати

Безпілотний літальний апарат російських окупантів збито у понеділок удень у небі над Кам'янським районом Дніпропетровської області, повідомляється на сторінці Повітряного командування "Схід" у фейсбуці.

"Близько 14-ї години у Кам'янському районі Дніпропетровської області розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збито ворожий БПЛА. Тримаємо стрій!" - йдеться у повідомленні.

Раніше низка місцевих видань повідомила про вибухи, які було чути в м. Кам'янське, потім з'явилася інформація про роботу систем протиповітряної оборони.

Теги: #війна #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 19.09.2022
На Миколаївщині збили російський безпілотник-розвідник - Стратком ЗСУ

На Миколаївщині збили російський безпілотник-розвідник - Стратком ЗСУ

15:48 19.09.2022
Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ - голова обладміністрації

Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ - голова обладміністрації

15:10 19.09.2022
Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом - ОК "Південь"

Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом - ОК "Південь"

14:46 19.09.2022
В Каменском районе сбит российский беспилотник - ВК "Восток"

В Каменском районе сбит российский беспилотник - ВК "Восток"

09:30 19.09.2022
Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

22:05 18.09.2022
Затишшя після перемог немає, це підготовка

Затишшя після перемог немає, це підготовка

20:41 18.09.2022
У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

19:18 18.09.2022
Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки

Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки

19:08 18.09.2022
Сили оборони знищили чотири позиції ЗРК окупантів, їхній безпілотник, об'єкти ППО та понтонні переправи

Сили оборони знищили чотири позиції ЗРК окупантів, їхній безпілотник, об'єкти ППО та понтонні переправи

15:21 18.09.2022
Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ у бездумних вуличних боях у місті, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи - ОК "Південь"

Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ у бездумних вуличних боях у місті, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи - ОК "Південь"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Білогорівка Луганської області повністю під контролем ЗСУ - голова обладміністрації

Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонщини

Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом - ОК "Південь"

СБУ запобігла витоку за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів

"МГУ" заявили про звільнення гендиректора ОГТСУ, Макогон вважає рішення диверсією

ОСТАННЄ

Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонщини

На аеродромі Мелітополя знову вибухи - мер

Похоронний кортеж Єлизавети II рухається вулицями Лондону, тисячі людей проводжають королеву в останню путь

Унаслідок ДТП за участю маршрутки в Києві постраждали 23 людини - поліція

СБУ запобігла витоку за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів

Генпрокурор Костін: Уже є вироки щодо дев'яти російських військових

У КАМ'ЯНСЬКОМУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

До Умані для святкування Рош Гашана прибули вже 4 тис. паломників-хасидів

Окупанти викрали та вивезли до РФ понад 5,5 тис. українських дітей - генпрокурор

Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині обстріляли з важкої артилерії, поранено жінку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА