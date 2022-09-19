У Кам'янському районі збито російський безпілотник - ОК "Схід"

Безпілотний літальний апарат російських окупантів збито у понеділок удень у небі над Кам'янським районом Дніпропетровської області, повідомляється на сторінці Повітряного командування "Схід" у фейсбуці.

"Близько 14-ї години у Кам'янському районі Дніпропетровської області розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збито ворожий БПЛА. Тримаємо стрій!" - йдеться у повідомленні.

Раніше низка місцевих видань повідомила про вибухи, які було чути в м. Кам'янське, потім з'явилася інформація про роботу систем протиповітряної оборони.