Унаслідок ДТП за участю маршрутки в Києві постраждали 23 людини - поліція

У Києві внаслідок ДТП за участю маршрутного таксі та автомобіля Mercedes-Benz постраждали 23 особи, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz не дотримувався безпечної дистанції та в'їхав в автобус, що рухався попереду. Внаслідок зіткнення водій автобуса не впорався з керуванням і наїхав на електроопору. Розпочато досудове розслідування", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що інцидент стався у понеділок, близько 9:00, на Повітрофлотському проспекті в Солом'янському районі столиці.

Унаслідок ДТП постраждали 23 пасажири автобуса, зокрема троє неповнолітніх, яких із різними травмами доправили до лікарень.

28-річного водія легкового автомобіля затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.