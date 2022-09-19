СБУ запобігла витоку за кордон секретних технологій з виробництва авіадвигунів для винищувачів

Служба безпеки України внаслідок проведеної у Запоріжжі спецоперації заблокувала спробу нелегальної передачі до однієї з країн Східної Азії новітніх військових технологій, що підлягають державному експортному контролю.

"За грошову винагороду зловмисники намагалися переправити іноземцям секретну документацію щодо виробництва авіаційних двигунів для винищувачів та бойових гелікоптерів", - повідомляється на сайті СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, схему організував колишній чиновник одного із потужних оборонних підприємств регіону. До протиправної діяльності він залучив трьох нинішніх працівників, які здійснювали приховане копіювання секретної інформації із робочих комп'ютерів та зразків технічної документації.

"Отримані відомості організатор злочинної угоди планував за гроші передати іноземним представникам через закриті канали електронного зв'язку. За попередніми висновками фахівців оборонно-промислового комплексу України, у разі отримання відповідних технологій іноземці могли налагодити власне виробництво модернізованих авіадвигунів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцем проживання зловмисників виявлено електронні носії інформації з технічної документації військового призначення, засоби зв'язку, які використовуються для комунікації із закордонним замовником, $30 тис, які вони отримали як задаток за нелегальний експорт.

Вирішується питання про повідомлення зловмисників про підозру за ст.333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.