Негода повністю знеструмила 125 населених пунктів на Київщині

Через зливи, грози та шквальні пориви вітру до 20 м/с у Київській області 18 вересня були знеструмлені 125 населених пунктів повністю і 189 - частково, повідомляється в телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації в понеділок.

"Станом на 8:30 19 вересня електромонтери вже встигли повернути світло для понад 60 тисяч родин у 72 населених пунктах, що знеструмлювалися повністю, та у 121 - частково", - йдеться у повідомленні.

Через грозу та пориви вітру було пошкоджено 150 повітряних ліній і 2612 трансформаторних підстанцій. Наразі залишаються знеструмленими 40 ліній 6-10 кВ повністю та 27 – частково, 809 трансформаторних підстанцій.

"На Київщині аварійні бригади продовжують ліквідацію наслідків негоди... Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло. Для ліквідації наслідків негоди "ДТЕК Київські регіональні електромережі" залучив 75 бригад – 228 робітників та 80 одиниць техніки", - зазначено в повідомленні.

У свою чергу на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області повідомляють, що в Білоцерківському районі Київської області рятувальники прибрали з дороги повалені сильними поривами вітру дерева.

Зокрема, повідомляється, що дерева в неділю ввечері падали на проїжджу частину автодороги Тетіїв-Ненадиха та на дорогу під час виїзду з боку с. Березна, перекривши рух транспорту. Після роботи рятувальників його було відновлено.