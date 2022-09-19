Події

07:14 19.09.2022

Прем'єр-міністр України та спікер палати громад Великої Британії обговорили злочини РФ у Харківській області

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Прем'єр-міністр України та спікер палати громад Великої Британії обговорили злочини РФ у Харківській області

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та речник палати громад Великої Британії Ліндсі Гойл провели розмову, під час якої обговорили злочини РФ у Харківській області.

"Про злочини Росії проти мирного населення в Ізюмі та Харківській області розповів під час зустрічі з Ліндсі Гойлом. Необхідно створити трибунал і притягти політичне керівництво Росії за злочини проти українців. Розраховуємо на стійку підтримку Великої Британії в цьому процесі", - написав Шмигаль у твіттері у неділю ввечері.

 

 

 

Теги: #рф #розмова #велика_британія #злочини

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