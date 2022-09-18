Президент Грузії: Відповіддю на воєнні злочини в Ізюмі має стати правосуддя

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними військами у м. Ізюм Харківської області, та закликала до правосуддя.

"Я найрішучішим чином засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці воєнні злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні", - написала Зурабішвілі у твіттері в неділю.

Як повідомлялося, 16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання під деокупованим Ізюмом. Першого дня було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних та 17 військовослужбовців ЗС України з братської могили. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За словами керівника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, на місці масового поховання (близько 450 звичайних могил та одна братська, в якій було поховано українських військових) працює 10 слідчо-прокурорських груп.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, ексгумовані тіла мають ознаки тортур і насильницької смерті. Більшість поховань безіменна, підписана лише номерами, правоохоронцям належить встановити особи похованих і за яких обставин загинули ці люди.