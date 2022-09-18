Події

20:03 18.09.2022

Президент Грузії: Відповіддю на воєнні злочини в Ізюмі має стати правосуддя

1 хв читати
Президент Грузії: Відповіддю на воєнні злочини в Ізюмі має стати правосуддя

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила воєнні злочини, вчинені російськими окупаційними військами у м. Ізюм Харківської області, та закликала до правосуддя.

"Я найрішучішим чином засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці воєнні злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні", - написала Зурабішвілі у твіттері в неділю.

Як повідомлялося, 16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання під деокупованим Ізюмом. Першого дня було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних та 17 військовослужбовців ЗС України з братської могили. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За словами керівника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, на місці масового поховання (близько 450 звичайних могил та одна братська, в якій було поховано українських військових) працює 10 слідчо-прокурорських груп.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, ексгумовані тіла мають ознаки тортур і насильницької смерті. Більшість поховань безіменна, підписана лише номерами, правоохоронцям належить встановити особи похованих і за яких обставин загинули ці люди.

 

 

 

Теги: #грузія #загиблі #ізюм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 18.09.2022
Ексгумація тіл загиблих за час окупації громадян в Ізюмі триватиме щонайменше 2 тижні - мер

Ексгумація тіл загиблих за час окупації громадян в Ізюмі триватиме щонайменше 2 тижні - мер

06:45 18.09.2022
Правоохоронці ексгумували 59 тіл на місці масового поховання під Ізюмом, більшість із ознаками насильницької смерті

Правоохоронці ексгумували 59 тіл на місці масового поховання під Ізюмом, більшість із ознаками насильницької смерті

15:08 17.09.2022
Омбудсмен показав багатоповерхівку в Ізюмі, де внаслідок авіаудару загинули 54 мирні жителі

Омбудсмен показав багатоповерхівку в Ізюмі, де внаслідок авіаудару загинули 54 мирні жителі

11:30 17.09.2022
Масові поховання в Ізюмі підтверджують, що звірства росіян у Бучі не були аномалією - ISW

Масові поховання в Ізюмі підтверджують, що звірства росіян у Бучі не були аномалією - ISW

11:19 17.09.2022
Канада засуджує звірства військових РФ в Ізюмі та заявляє про готовність допомагати українському народові - Трюдо

Канада засуджує звірства військових РФ в Ізюмі та заявляє про готовність допомагати українському народові - Трюдо

06:01 17.09.2022
США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

05:54 17.09.2022
Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі

Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі

20:47 16.09.2022
Росія має бути притягнута до відповідальності за її звірства в Україні

Росія має бути притягнута до відповідальності за її звірства в Україні

19:14 16.09.2022
Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

17:48 16.09.2022
Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від негоди у Бурині загинула людина, 8 травмовано, близько 20 будинків без дахів, знеструмлено 4 ЛЕП

У Мелітополі пролунав потужний вибух

Українська армія форсувала р.Оскол у Харківській області і вже контролює її лівий берег

У Коломойського були з обшуком у справі "Укрнафти" - ЗМІ

Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ у бездумних вуличних боях у місті, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи - ОК "Південь"

ОСТАННЄ

Від негоди у Бурині загинула людина, 8 травмовано, близько 20 будинків без дахів, знеструмлено 4 ЛЕП

У Мелітополі пролунав потужний вибух

У Чорному морі на чергуванні перебувають 4 ракетоносії агресора із 32 ракетами типу "Калібр"

У результаті негоди у Бурині зруйновано будинки, частина громади без електрики

Українська армія форсувала р.Оскол у Харківській області і вже контролює її лівий берег

"Інтерпайп" за підтримки Віктора Пінчука відзначає зміну запитів ЗСУ щодо постачання із касок і форми до дронів і генераторів

Опозиція на мітингу в Кишиневі вимагає відставки нинішньої влади

Шмигаль і глава МЗС Великої Британії провели розмову

Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки

Сили оборони знищили чотири позиції ЗРК окупантів, їхній безпілотник, об'єкти ППО та понтонні переправи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА