Події

19:51 18.09.2022

Українська армія форсувала р.Оскол у Харківській області і вже контролює її лівий берег

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Українська армія форсувала р.Оскол у Харківській області і вже контролює її лівий берег

Збройні сили України закріпилися на лівому березі р. Оскол у східній частині Харківської області, повідомляється у телеграм-каналі управління стратегічних комунікацій ЗСУ у неділю.

"ЗСУ форсували Оскол. Відучора Україна контролює і лівий берег", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після контрнаступу у вересні ЗСУ звільнили від російських окупантів більшу частину Харківської області. Непідконтрольною залишалася невелика частина області на лівому березі р. Оскол, якою сформувалася нова лінія оборони. Крім того, повністю було звільнено м. Куп'янськ, розташований на обох берегах річки.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ЗСУ проводять обмежені наземні атаки через Оскол, також річку час від часу перетинають у невстановлених районах українські диверсійно-розвідувальні групи. Пізніше повідомлялося, що українська армія розширює позиції на схід від Осколу.

 

 

 

Теги: #звільнення #зсу #харківська_область #оскол

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