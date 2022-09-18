Шмигаль і глава МЗС Великої Британії провели розмову

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі питання співпраці у стратегічному партнерстві.

"Україна і Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Сьогодні в Лондоні обговорили з Джеймсом Клеверлі актуальні питання співпраці. Вдячні Великій Британії за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що Україна переможе!", - написав Шмигаль у твіттері в неділю ввечері.