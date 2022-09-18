Події

19:08 18.09.2022

У результаті негоди у м. Буринь травмовано шестеро осіб, серед них дитина

1 хв читати
У результаті негоди у м. Буринь травмовано шестеро осіб, серед них дитина

У результаті надзвичайних погодних умов у м. Буринь Сумської області зазнали травм 6 осіб, серед них піврічна дитина, рятувальники продовжують вилучати людей з-під завалів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Наразі 4 особи з легкими тілесними ушкодженнями, 1 жінку госпіталізовано до Конотопської ЦРЛ. Також травмовано піврічну дитину, яка зараз перебуває в лікарні", - написав Живицький у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Крім цього, через негоду залишилися без даху близько 20 приватних будинків.

"Є сильно зруйновані будинки. Пошкоджено АЗС та низку нежитлових приміщень у громаді. Рятувальники витягують людей з-під завалів", - зазначив голова ОВА.

На місці пригоди працюють аварійні бригади енергетиків. Також триває евакуація людей із зруйнованих будинків.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:53 18.09.2022
У результаті негоди у Бурині зруйновано будинки, частина громади без електрики

У результаті негоди у Бурині зруйновано будинки, частина громади без електрики

08:17 18.09.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 18 – поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 18 – поранено

08:17 18.09.2022
Троє людей постраждали в результаті нічного обстрілу Нікополя

Троє людей постраждали в результаті нічного обстрілу Нікополя

07:17 18.09.2022
За добу окупанти обстріляли три громади Сумської області

За добу окупанти обстріляли три громади Сумської області

22:05 17.09.2022
Звірства рашистів на окупованих територіях нагадують нацистські – Зеленський

Звірства рашистів на окупованих територіях нагадують нацистські – Зеленський

20:11 17.09.2022
Росіяни вдарили по приватному сектору в Краматорську, є поранені, повністю зруйновані 2 будинки, понад 30 пошкоджено

Росіяни вдарили по приватному сектору в Краматорську, є поранені, повністю зруйновані 2 будинки, понад 30 пошкоджено

19:27 17.09.2022
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня

08:26 17.09.2022
Ворог протягом ночі обстрілював Нікопольщину з "Градів" та артилерії, зруйновано інфраструктуру, люди не постраждали

Ворог протягом ночі обстрілював Нікопольщину з "Градів" та артилерії, зруйновано інфраструктуру, люди не постраждали

06:45 17.09.2022
Ворог запустив п’ять "Іскандерів" по Дніпропетровщині у п'ятницю, загинуло двоє людей, троє постраждали

Ворог запустив п’ять "Іскандерів" по Дніпропетровщині у п'ятницю, загинуло двоє людей, троє постраждали

21:47 16.09.2022
Окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без постраждалих

Окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без постраждалих

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від негоди у Бурині загинула людина, 8 травмовано, близько 20 будинків без дахів, знеструмлено 4 ЛЕП

У Мелітополі пролунав потужний вибух

Українська армія форсувала р.Оскол у Харківській області і вже контролює її лівий берег

У Коломойського були з обшуком у справі "Укрнафти" - ЗМІ

Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ у бездумних вуличних боях у місті, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи - ОК "Південь"

ОСТАННЄ

Від негоди у Бурині загинула людина, 8 травмовано, близько 20 будинків без дахів, знеструмлено 4 ЛЕП

У Мелітополі пролунав потужний вибух

Президент Грузії: Відповіддю на воєнні злочини в Ізюмі має стати правосуддя

У Чорному морі на чергуванні перебувають 4 ракетоносії агресора із 32 ракетами типу "Калібр"

Українська армія форсувала р.Оскол у Харківській області і вже контролює її лівий берег

"Інтерпайп" за підтримки Віктора Пінчука відзначає зміну запитів ЗСУ щодо постачання із касок і форми до дронів і генераторів

Опозиція на мітингу в Кишиневі вимагає відставки нинішньої влади

Шмигаль і глава МЗС Великої Британії провели розмову

Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки

Сили оборони знищили чотири позиції ЗРК окупантів, їхній безпілотник, об'єкти ППО та понтонні переправи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА