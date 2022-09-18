У результаті негоди у м. Буринь травмовано шестеро осіб, серед них дитина

У результаті надзвичайних погодних умов у м. Буринь Сумської області зазнали травм 6 осіб, серед них піврічна дитина, рятувальники продовжують вилучати людей з-під завалів, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Наразі 4 особи з легкими тілесними ушкодженнями, 1 жінку госпіталізовано до Конотопської ЦРЛ. Також травмовано піврічну дитину, яка зараз перебуває в лікарні", - написав Живицький у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Крім цього, через негоду залишилися без даху близько 20 приватних будинків.

"Є сильно зруйновані будинки. Пошкоджено АЗС та низку нежитлових приміщень у громаді. Рятувальники витягують людей з-під завалів", - зазначив голова ОВА.

На місці пригоди працюють аварійні бригади енергетиків. Також триває евакуація людей із зруйнованих будинків.