Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ у бездумних вуличних боях у місті, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи - ОК "Південь"

Російські окупанти намагаються звинуватити українських військових у веденні бездумних вуличних боїв у містах, влаштовуючи стрілянину на вулицях Херсона та видаючи її за контрдиверсійні заходи, повідомляє Оперативне командування "Південь".

В ОК зазначають, що ситуація в південній операційній зоні напружена, складна, але контрольована. Сили оборони України продовжують активні дії щодо закріплення на звільнених територіях.

Під тиском української армії противник проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вишукує способи підтягування резервів, веде повітряну розвідку. В окупованих населених пунктах посилюють перевірки, але тепер вже шукають не тільки "укронацистів", а й своїх, що повтікали з поля бою і, перевдягнуті в цивільне, вишукують способи евакуюватися.

"Тим часом окупаційні війська вдаються до провокацій: вчиняючи стрілянину на вулицях Херсону та інших населених пунктів, видають її за контрдиверсійні заходи, намагаючись звинуватити Збройні сили України у бездумних вуличних боях серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що окупанти продовжують обстрілювати будинки мирних жителів, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Крім того, протягом ночі ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли українських позицій, атакував і парою ударних гелікоптерів.

При цьому понад сотня вогневих завдань, виконаних українськими ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечили зменшення ворожих потужностей на 19 окупантів, самохідну гаубицю "Мста-С", п'ять танків і три одиниці іншої броньованої техніки. У районі Благодатного знищено польовий склад ворожих боєприпасів.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту залишається без змін складу та завдань.

"Будьте уважними та свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтесь до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану - з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог. Зберігаймо спокій та витримку", - підсумували в ОК.

Напередодні окупанти влаштували стрілянину на вулицях Херсона, заявивши про проведення нібито "контртерористичної операції" у місті.