Ексгумація тіл загиблих за час окупації громадян в Ізюмі триватиме щонайменше 2 тижні - мер

У деокупованому Ізюмі (Харківська обл.) триває ексгумація тіл громадян, які загинули за час російської окупації, відповідні роботи триватимуть ще близько 2 тижнів, повідомив мер міста Валерій Марченко.

"Співробітники ДСНС і всіх служб проводять ексгумацію. Якщо є можливість, їх ідентифікують, потім усіх відправляють до Харкова для подальших робіт. Ця робота триватиме ще майже 2 тижні, тому що поховань дуже багато", - сказав Марченко в ефірі національного телемарафону в неділю.

Він зазначив, що у місті перевіряють інформацію про існування інших місць масового поховання загиблих за час окупації громадян.

Як повідомлялося, 16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання біля деокупованого Ізюму Харківської області. Першого дня було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних та 17 військовослужбовців ЗСУ із братської могили. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За словами керівника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, на місці масового поховання (близько 450 звичайних могил та одна братська, в якій було поховано українських військових) працює 10 слідчо-прокурорських груп.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, ексгумовані тіла мають ознаки тортур та насильницької смерті. Більшість поховань безіменні, підписані лише номерами, правоохоронцям належить встановити особи похованих і за яких обставин загинули ці люди.