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13:24 18.09.2022

На Луганщині окупанти готуються до оборони та продовжують примусову мобілізацію - голова ОВА

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На Луганщині окупанти готуються до оборони та продовжують примусову мобілізацію - голова ОВА

У Луганській області російські окупанти будують оборонні споруди через значні втрати під час відступу з Харківщини та активно мобілізують місцеве населення, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Скупчення техніки ворога люди спостерігають майже у всіх населених пунктах, розташованих поряд із адмінмежею в інші області. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній", - написав він у телеграм-каналі.

Мобільний зв'язок та інтернет окупанти блокують, щоб у місцевого населення не було інформації про поточну ситуацію на фронті. "Втім, за таких значних втрат їм вдається лише приховати точну кількість загиблих. Переповнені лікарні та морги місцеві жителі бачать щодня", - констатував голова ОВА.

За його словами, паралельно триває виловлювання чоловіків для поповнення втрат на фронті.

"Навіть у вихідні у Луганську, Сорокиному, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Хрустальному та інших містах військові Росії продовжують виловлювати чоловіків", -поінформував Гайдай.

Джерело: https://t.me/luhanskaVTSA

Теги: #війна #луганська_область #гайдай

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