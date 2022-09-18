Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, у м. Очаків пошкоджено житлові будинки, поранено двох осіб - голова ОВА Кім

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, 17 вересня близько 23:05 окупанти обстріляли обласний центр. За попередньою інформацією відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з лікарень та автогаражний кооператив, де виникла пожежа. Також через обстріл сталося займання автомобіля. Детальна інформація уточнюється. Попередньо без жертв та постраждалих.

Удень 17 вересня о 13:37 було зафіксовано обстріл м. Очаків Очаківської громади. Влучання були по відкритим територіям. Постраждалих немає. Вночі, 18 вересня, з 00:30 ворог продовжив обстріл м. Очаків, внаслідок чого важких поранень дістали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки. У деяких районах міста немає доступу до інтернету.

Також протягом дня 17 вересня ворог завдав ударів по с. Червоне Воскресенської громади. Постраждалих немає.

"Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що розміщені на лінії розмежування. Учора, 17 вересня, близько 11:00 обстріляли околиці станції Березнегувате. Інформація про наслідки уточнюється", - зазначив Кім.

Він додав, що вранці 17 вересня були обстріли за межами сіл Широке, Червона Долина та Поляна Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Протягом дня 17 вересня обстрілів зазнали околиці с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/2618