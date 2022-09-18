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11:18 18.09.2022

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 390 дітей, ще 757 дістали поранень - Офіс генпрокурора

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Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 390 дітей, ще 757 дістали поранень - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 18 вересня понад 1147 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 390 дітей загинули та понад 757 дістали поранень різного ступеня важкості.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 395, Харківській - 219, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

17 вересня російські військові завдали ракетного удару по житловому масиву в Чугуєві Харківської області. Від отриманих травм внаслідок обстрілу у лікарні померла 11-річна дівчинка.

17 вересня внаслідок обстрілу м. Костянтинівка Донецької області поранено дворічного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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