Події

08:17 18.09.2022

Троє людей постраждали в результаті нічного обстрілу Нікополя

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Троє людей постраждали в результаті нічного обстрілу Нікополя

У ніч із суботи на неділю росіяни тричі обстріляли Нікопольський район із "Градів" і важкої артилерії, постраждало троє людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько півночі туди прилетіли близько 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 і 82 роки. У місті пошкоджено кілька десятків багатоповерхових і приватних будинків, автомобілі, кілька господарських споруд, газопроводи і лінії електропередач. Відбулося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум'я вже загасили. Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

За його словами, у Марганецькій громаді постраждалих немає.

"В інших районах ніч була спокійною і цієї хвилини тихо", – констатував Резніченко.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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