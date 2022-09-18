Події

07:29 18.09.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 501 вибухонебезпечний предмет

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За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 501 вибухонебезпечний предмет

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, 7 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 5 виникли в результаті обстрілу.

"Найбільше від ворожих атак постраждав Чугуївський район Харківської області, де протягом доби сталося 4 пожежі. Горіли господарські споруди, гаражі та складське приміщення. У результаті обстрілу загинула дівчинка 11 років та постраждала жінка, яку госпіталізували до медичного закладу", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 11 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 1 раз на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 501 ворожий вибухонебезпечний предмет.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріл

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