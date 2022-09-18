Правоохоронці ексгумували 59 тіл на місці масового поховання під Ізюмом, більшість із ознаками насильницької смерті

Станом на вечір суботи, 17 вересня, на місці масового поховання під Ізюмом, виявленого після деокупації міста, ексгумовано 59 тіл, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Експерти Нацполіції ексгумували на сьогодні 59 тіл... Тіла 16 цивільних чоловіків і 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості є сліди насильницької смерті. Роботи продовжуються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання під деокупованим Ізюмом Харківської області. Першого дня було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних і 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За словами керівника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, на місці масового поховання (близько 450 звичайних могил та одна братська, в якій було поховано українських військових) працює 10 слідчо-прокурорських груп.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, ексгумовані тіла мають ознаки тортур та насильницької смерті. Більшість поховань безіменна, підписана лише номерами, правоохоронцям належить встановити особи похованих і за яких обставин загинули ці люди.