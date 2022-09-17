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20:33 17.09.2022

До позову України проти РФ у зв'язку із порушеннями Конвенції про захист прав людини мають намір приєднатися ще 18 країн-членів Ради Європи

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До позову України проти РФ у зв'язку із порушеннями Конвенції про захист прав людини мають намір приєднатися ще 18 країн-членів Ради Європи

Низка країн-членів Ради Європи приєдналася до десятого позову України проти Росії в Європейському суді з прав людини щодо низки порушень Конвенції про захист прав людини та основних свобод, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

"За останні тижні спостерігаємо суттєву активізацію держав у приєднанні до десятого позову України. Якщо ще на кінець серпня ЄСПЛ повідомив лише про чотири такі клопотання, то вже 16 вересня 2022 року 18 держав-членів Ради Європи повідомили про намір долучитися до справи "Україна проти Росії (Х)" – заявила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Зокрема, клопотання про приєднання до справи вже подали до ЄСПЛ Ірландія, Швеція, Бельгія, Польща, Естонія, Чехія, Німеччина, Литва, Латвія, Нідерланди, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія та Румунія.

Крім того, Велика Британія планує приєднати додатковий період, який завершиться 11 жовтня. Люксембург також заявив, що звернення про приєднання буде направлено до суду найближчим часом.

Десятий позов України проти РФ було подано до ЄСПЛ 23 червня 2022 року. У зв'язку з масштабами і тривалою збройною агресією, Міністерство юстиції України щодня збирає численні докази звірств РФ і подає доповнення до суду.

"Десятий позов України до ЄСПЛ не лише про звірства Росії. Це справа про верховенство права та забезпечення колективного гарантування прав і свобод людини в Європі. Саме тому Міністерство юстиції України ініціювало питання підтримки іншими державами-членами Ради Європи міждержавної заяви України проти російської федерації № 11055 /22 та активно проводить роботу у цьому напряму на різних майданчиках" - зазначила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

 

 

Теги: #суд #росія #позов

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