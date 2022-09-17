Події

20:26 17.09.2022

Правоохоронці встановили осіб, які катували людей у Козачій Лопані під час окупації

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Правоохоронці встановили осіб, які катували людей у Козачій Лопані під час окупації

Поліцейські і співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області провели огляд приміщення т.зв. "народної міліції", створеної загарбниками під час окупації у смт Козача Лопань, зокрема підвал, у якому під час окупації катували мирних мешканців.

"Правоохоронцями встановлено, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдо правоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували тортури, де піддавали нелюдським тортурам цивільних. Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, за допомогою якого окупанти катували мирних жителів", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Огляд проводився у рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч.7 ст.111-1 КК України)

Правоохоронці встановили, хто у Козачій Лопані працював на представників країни-агресора, вживаються заходи щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

 

 

Теги: #катування #харківщина

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