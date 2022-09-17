Події

20:01 17.09.2022

Експоліцейський із Вовчанська очолив "слідчий відділ" в окупаційній поліції

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Слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури заочно повідомили про підозру в держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 КК України) колишнього начальника сектору відділу поліції №1 Чугуївського РУП.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, за даними слідства, у квітні під час окупації Вовчанська колишній поліцейський пішов на співпрацю із представниками РФ та погодився обійняти посаду слідчого у "відділі" окупаційної поліції.

"Експоліцейський виконував незаконні вказівки представників ЗС РФ, а саме: проводив огляди місця пригод, допитував тощо. Згодом зрадник отримав "підвищення" від окупантів і вступив на посаду начальника слідчого відділу в псевдо правоохоронному органі окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підозрюваний отримав від окупантів автомобіль "ВАЗ-Патріот" із латинською літерою Z.

 

 

Теги: #харківщина #зрадники

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