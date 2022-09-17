Події

19:27 17.09.2022

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня

1 хв читати
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні.

"Удару було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкосервіс", де розміщувався особовий склад і військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії і ФСБ п'ять днів розбирали завали і діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати", - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу в суботу.

Крім того, зазначається, що у зв'язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на херсонському напрямку окупанти готують собі шляхи відступу. "Так, у районі Каховської ГЕС для будівництва надалі переправи, вони затопили 9 вагонів", - повідомили військові.

За інформацією Генштабу, окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки у російських рублях. "Проводить щотижневі перевірки та загрожує "націоналізувати", тобто відібрати бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #генштаб #обстріли #підтвердження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 17.09.2022
Ворог протягом ночі обстрілював Нікопольщину з "Градів" та артилерії, зруйновано інфраструктуру, люди не постраждали

Ворог протягом ночі обстрілював Нікопольщину з "Градів" та артилерії, зруйновано інфраструктуру, люди не постраждали

06:45 17.09.2022
Ворог запустив п’ять "Іскандерів" по Дніпропетровщині у п'ятницю, загинуло двоє людей, троє постраждали

Ворог запустив п’ять "Іскандерів" по Дніпропетровщині у п'ятницю, загинуло двоє людей, троє постраждали

21:47 16.09.2022
Окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без постраждалих

Окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без постраждалих

20:20 16.09.2022
Боррель вражений масовими похованнями, виявленими в Ізюмі

Боррель вражений масовими похованнями, виявленими в Ізюмі

08:57 16.09.2022
Вночі окупанти завдали удару по Золочеву на Харківщині, попередньо - постраждалих немає

Вночі окупанти завдали удару по Золочеву на Харківщині, попередньо - постраждалих немає

08:25 16.09.2022
У четвер росіяни обстріляли п’ять громад у Сумській області

У четвер росіяни обстріляли п’ять громад у Сумській області

08:13 16.09.2022
За добу на Харківщині ліквідовано 259 вибухонебезпечних предметів, що не розірвалися

За добу на Харківщині ліквідовано 259 вибухонебезпечних предметів, що не розірвалися

08:07 16.09.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, ще шість – поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ять людей, ще шість – поранено

08:02 16.09.2022
У результаті обстрілів Дніпропетровської області поранено жінку

У результаті обстрілів Дніпропетровської області поранено жінку

21:40 15.09.2022
На Харківщині обстрілами окупантів поранено 12 мирних жителів, зокрема двоє дітей

На Харківщині обстрілами окупантів поранено 12 мирних жителів, зокрема двоє дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаку противника в районі п’яти населених пунктів, авіацією завдано ударів по десяти районам зосередження живої сили та техніки і трьом позиціям ЗРК

Дівчинка, яка постраждала від ракетних ударів по Чугуєву, померла в лікарні - Синєгубов

Чугуїв зазнав ракетних ударів, постраждала 11-річна дівчинка

Російські окупанти вранці обстріляли Слов'янську ТЕС

Втрати ворога за добу становлять 200 осіб, три танки, 11 БМП, літак і три ракети - Генштаб

ОСТАННЄ

"Грінпіс" завадив розвантаженню російського газовозу у фінському порту Торніо

Українські бійці не допустили проникнення до тилу російської ДРГ поблизу Нововознесенського

ЗС України відбили атаку противника в районі п’яти населених пунктів, авіацією завдано ударів по десяти районам зосередження живої сили та техніки і трьом позиціям ЗРК

Порошенко передав українській армії шість безпілотників

Уряд тимчасово обнулив орендну плату в мор- та аеропортах

Від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 43 рятувальники

П'ять вибухів пролунали в селі Запорізької області, куди окупанти передислокували частину техніки й особового складу

Окупанти обстріляли Костянтинівку, поранено п'ятьох людей, серед них дитина

Омбудсмен показав багатоповерхівку в Ізюмі, де внаслідок авіаудару загинули 54 мирні жителі

Дівчинка, яка постраждала від ракетних ударів по Чугуєву, померла в лікарні - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА