Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні.

"Удару було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкосервіс", де розміщувався особовий склад і військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії і ФСБ п'ять днів розбирали завали і діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати", - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу в суботу.

Крім того, зазначається, що у зв'язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на херсонському напрямку окупанти готують собі шляхи відступу. "Так, у районі Каховської ГЕС для будівництва надалі переправи, вони затопили 9 вагонів", - повідомили військові.

За інформацією Генштабу, окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки у російських рублях. "Проводить щотижневі перевірки та загрожує "націоналізувати", тобто відібрати бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами", - йдеться у повідомленні.