Події

14:03 17.09.2022

Іспанія відправила в Україну п'ять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артсистем

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Іспанія відправила в Україну п'ять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артсистем

Іспанія відправила в Україну п'ять транспортних літаків Повітряних сил ЗС Іспанії з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Міністерство оборони Іспанії офіційно повідомило, що 9 вересня 2022 року літак Повітряно-космічних сил ЗС Іспанії Т-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортує в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії. Це вже п'ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні. Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, у відповідь на звернення міністра оборони України під час останньої міністерської зустрічі у Празі Міністерство оборони Іспанії відправило вантажівку з медичними засобами.

Також у відповідь на запит української влади щодо матеріалів та обмундирування для зимових умов з Іспанії вже виїхало двадцять вантажівок із спорядженням, яке протягом серпня підготував підрозділ матеріально-технічного забезпечення армії Іспанії.

Теги: #україна #боєприпаси #іспанія

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