У неділю в Україні дощитиме

У ніч на неділю, 18 вересня, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних і північних областях сильний дощ, у Карпатах сильний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом, на решті територій помірні, вдень у південній частині невеликі дощі; подекуди грози, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний із переходом у західних областях у північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15-20 м/с.

Температура в південній і східній частинах уночі 14-19°, удень 24-29°; у центральних областях уночі 11-16°, удень 16-21°; у західних і північних областях уночі 7-12°, удень 12-17°, на Сумщині до 21°; у Карпатах уночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві в ніч на неділю помірний, удень 18 вересня - сильний дощ; гроза. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, удень 15-20 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 18 вересня найвища температура вдень була 29,7° у 2015 р., найнижча вночі 1,4° у 1958 р.

У понеділок, 19 вересня, у західних, уночі й у північних областях невеликі дощі, на високогір'ї Карпат із мокрим снігом, на решті територій без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня, пориви 15-20 м/с.

Температура у південній і східній частинах уночі 10-15°, вдень 17-22°; на решті територій уночі 4-9°, вдень 12-17°, у західних областях 9-14°; на високогір'ї Карпат уночі та вдень близько 0°.

У Києві в понеділок мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°.