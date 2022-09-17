Події

11:44 17.09.2022

Втрати ворога за добу становлять 200 осіб, три танки, 11 БМП, літак і три ракети - Генштаб

1 хв читати
Втрати ворога за добу становлять 200 осіб, три танки, 11 БМП, літак і три ракети - Генштаб

Втрати російських окупантів за добу становлять 200 осіб, три танки, 11 бойових броньованих машин, один літак і три крилаті ракети. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого загальні втрати ворога сягнули майже 54250 загиблих, повідомив Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно становлять: особового складу близько 54250 (+200) осіб ліквідовано, танків - 2202 (+3) од., бойових броньованих машин - 4701 (+11) од., артилерійських систем - 1306 (+4) од., РСЗВ - 312 (+0) од., засобів ППО - 168 (+0) од., літаків - 251 (+1) од., вертольотів - 216 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 911 (+3), крилатих ракет - 236 (+3), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3571 (+21) од., спеціальної техніки – 121 (+0)", - ідеться у повідомленні

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 17.09.2022
Інформацію про 84 загиблих на війні спортсменів оприлюднено на сайті "Янголи спорту"

Інформацію про 84 загиблих на війні спортсменів оприлюднено на сайті "Янголи спорту"

11:49 17.09.2022
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 389 дітей

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 389 дітей

07:12 17.09.2022
Окупанти мінують дороги в Запорізькій області, в результаті вибухають цивільні автомобілі

Окупанти мінують дороги в Запорізькій області, в результаті вибухають цивільні автомобілі

06:52 17.09.2022
За добу українські військові знищили 33 окупанти, 13 одиниць техніки

За добу українські військові знищили 33 окупанти, 13 одиниць техніки

06:02 17.09.2022
Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

06:00 17.09.2022
Кулеба закликав терміново постачати Україні ще більше зброї для деокупації українських територій та порятунку життів українців

Кулеба закликав терміново постачати Україні ще більше зброї для деокупації українських територій та порятунку життів українців

19:33 16.09.2022
Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

16:06 16.09.2022
В Україні з 24 лютого загинули 39 журналістів

В Україні з 24 лютого загинули 39 журналістів

13:43 16.09.2022
РФ тримає в Чорному морі 3 носії "Калібрів", у Середземному 5 – ВМС ЗСУ

РФ тримає в Чорному морі 3 носії "Калібрів", у Середземному 5 – ВМС ЗСУ

13:21 16.09.2022
Удари по цивільних об'єктах є базовим елементом війни Росії проти України – Подоляк

Удари по цивільних об'єктах є базовим елементом війни Росії проти України – Подоляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дівчинка, яка постраждала від ракетних ударів по Чугуєву, померла в лікарні - Синєгубов

Чугуїв зазнав ракетних ударів, постраждала 11-річна дівчинка

Російські окупанти вранці обстріляли Слов'янську ТЕС

Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, на всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок – К.Тимошенко

ЗС України за добу вразили дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника

ОСТАННЄ

П'ять вибухів пролунали в селі Запорізької області, куди окупанти передислокували частину техніки й особового складу

Окупанти обстріляли Костянтинівку, поранено п'ятьох людей, серед них дитина

Омбудсмен показав багатоповерхівку в Ізюмі, де внаслідок авіаудару загинули 54 мирні жителі

Дівчинка, яка постраждала від ракетних ударів по Чугуєву, померла в лікарні - Синєгубов

СБУ оприлюднила свідчення жителя Куп'янська, який пройшов через тортури ФСБ під час окупації

Іспанія відправила в Україну п'ять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артсистем

Чергові 30 тисяч тонн української пшениці вирушили з порту Чорноморська "зерновим коридором"

Чугуїв зазнав ракетних ударів, постраждала 11-річна дівчинка

Російські окупанти вранці обстріляли Слов'янську ТЕС

Росіяни вдарили по приватному сектору в Краматорську, троє поранених – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА