Втрати ворога за добу становлять 200 осіб, три танки, 11 БМП, літак і три ракети - Генштаб

Втрати російських окупантів за добу становлять 200 осіб, три танки, 11 бойових броньованих машин, один літак і три крилаті ракети. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого загальні втрати ворога сягнули майже 54250 загиблих, повідомив Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно становлять: особового складу близько 54250 (+200) осіб ліквідовано, танків - 2202 (+3) од., бойових броньованих машин - 4701 (+11) од., артилерійських систем - 1306 (+4) од., РСЗВ - 312 (+0) од., засобів ППО - 168 (+0) од., літаків - 251 (+1) од., вертольотів - 216 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 911 (+3), крилатих ракет - 236 (+3), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3571 (+21) од., спеціальної техніки – 121 (+0)", - ідеться у повідомленні.