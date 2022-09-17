Російські окупанти обстріляли вночі Авдіївку, Мар'їнку та села Комарської громади – Донецька ОВА

Російські окупанти обстріляли вночі Авдіївку, Мар'їнку та села Комарської громади, люди не постраждали, обсяги руйнувань з'ясовуються, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ніч на Донеччині минула порівняно спокійно - лише поодинокі обстріли в окремих точках на лінії фронту. Під артилерійський вогонь потрапили Авдіївка, Мар'їнка та села Комарської громади - Вільне Поле та Бурлацьке. Без постраждалих, обсяги руйнувань встановлюємо", - написав він у телеграм-каналі.

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