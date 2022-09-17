Події

07:12 17.09.2022

Окупанти мінують дороги в Запорізькій області, в результаті вибухають цивільні автомобілі

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Окупанти мінують дороги в Запорізькій області, в результаті вибухають цивільні автомобілі

Російські окупанти хаотично мінують автодороги в Запорізькій області, внаслідок чого цивільні автомобілі вибухають на мінах, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни не лише продовжують утримувати українців як заручників, а й убивають цивільних хаотичним мінуванням шляхи руху автотранспорту", - написав Андрющенко.

За його словами, у Василівці у п'ятницю неподалік місця пропуску росіян на міні вибухнув автомобіль.

Повідомляється, що 15 вересня на мінах вибухнули ще два автомобілі.

 

 

 

Теги: #рф #мінування #запорізька

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