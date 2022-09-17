Події

07:05 17.09.2022

НААН презентувала новий сорт конопель, який може застосовуватися також для оборонних потреб

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НААН презентувала новий сорт конопель, який може застосовуватися також для оборонних потреб

Фахівці Національної академії аграрних наук України (НААН) вивели та презентували новий сорт універсальних посівних конопель "Софія", у яких придатні до використання як волокна рослини, так і насіння.

Їх вирощування дає можливості для розвитку різних галузей української економіки, зокрема й оборонної, що особливо важливо в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомляється на сайті установи у п'ятницю.

За даними НААН, технічні коноплі є основою для виробництва пороху та сировиною для канатів і парашутів. Конопляні волокна легші за синтетичний кевлар, з якого виготовляють бронежилети, а виготовлені з коноплі бронеплити витримують влучення бронебійних куль.

НААН уточнило, що коноплі використовуються як тканина для пошиття натурального військового одягу, нижньої білизни, а також можуть застосовуватися для будівництва та утеплення будівель.

Новий сорт коноплі було презентовано напередодні під час Hemp Fest у Сумській області. У фестивалі взяли участь 80 провідних науковців, аграріїв, бізнесменів і фахівців сфери конопель із десяти областей України.

Під час заходу порушувалося питання законодавчого регулювання у сфері промислових конопель і переробки рослини залежно від потреб української економіки.

 

 

Теги: #презентація #наан

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