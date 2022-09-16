Події

21:23 16.09.2022

Понад 1 200 українських дітей пройшли програму оздоровлення у Греції

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Понад 1 200 українських дітей пройшли програму оздоровлення у Греції

Понад 1 200 українських дітей пройшли програму оздоровлення у Греції, повідомила перша леді Олена Зеленська за підсумком чергової серії відеозустрічей із дружинами президентів і глав урядів – учасницями другого саміту перших леді і джентльменів.

"Понад 1200 наших дітей пройшли програму оздоровлення в Греції. І незабаром туди поїдуть американські психологи, щоб працювати ще із психічним здоров'ям нових груп юних українців", - написала Зеленська в телеграмі.

Як повідомляє пресслужба президента, під час розмови з дружиною прем'єр-міністра Греції Маревою Грабовські-Міцотакіс вона також приділила увагу питанню створення необхідних умов для вивчення предметів української шкільної програми у Греції.

"Нам важливо, щоб школярі, які бажають продовжити освіту в українських школах дистанційно, могли це зробити, не порушуючи грецького законодавства. Тому для нас пріоритет – запровадження гнучкого графіка та спрощеної процедури відвідин грецьких шкіл", – сказала вона.

Під час розмови з першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою дружина президента України висловила подяку за організацію лікування українських дітей у медичних закладах Польщі. Як відомо, за ініціативи Агати Корнгаузер-Дуди відбулося транспортування тяжкохворих пацієнтів із дитячої лікарні у Львові до шпиталів Лодзі, Торуні та Кракова.

Другий Саміт перших леді та джентльменів відбувся у Києві 23 липня в офлайн та відео форматі. До заходу приєдналися 23 перші леді та майже 50 всесвітньо відомих спікерів. Саміт висвітлювався більш ніж у 20 країнах світу і був присвячений повоєнному відновленню України. Одним із головних завдань саміту був збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. Було зібрано понад $6,4 млн. На частину цих коштів уже придбано 82 реанімобілі.

 

 

Теги: #діти #оздоровлення #греція

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