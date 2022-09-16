Події

19:33 16.09.2022

Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

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Окупанти щодня зазнають значних втрат, що впливає на їхній психологічний стан

У результаті успішних дій підрозділів Сил оборони, російські окупанти щодня зазнають значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на їх психологічний стан, повідомляє Генштаб ЗСУ у п'ятницю.

"Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, які діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або поранення, або загибель", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що підрозділи Сил оборони, зокрема, відбили атаки окупантів, завдавши їм шкоди, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка.

"Протягом поточної доби авіація Сил оборони вразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки противника та 1 опорний пункт. Втрати ворога уточнюються", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що українські підрозділи протиповітряної оборони з різних напрямків знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БПЛА окупантів.

"Ракетні війська і артилерія продовжують знищувати ворога. У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, в зону ураження потрапили 2 райони зосередження живої сили і бойової техніки російських окупантів. Втрати ворога уточнюються" – підсумували військові.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #окупанти

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