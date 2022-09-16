Події

18:18 16.09.2022

Стан готовності до опалювального сезону понад 80% - Шмигаль

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Стан готовності до опалювального сезону понад 80% - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що наразі стан готовності до опалювального сезону вже понад 80%.

"Уже незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Найскладніший в історії. Підготовка до нього тривала влітку, триває і зараз. Стан готовності вже понад 80%. Накопичено значні ресурси вугілля, триває закачування газу до сховищ", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За його словами, влада формує домовленості з партнерами про додаткові постачання газу, виділила 1,4 млрд грн на підготовку до екстрених ситуацій, закуплено майже 1,5 тис. мобільних генераторів, десятки резервних котлів.

"Сформовано оперативний штаб, який швидко вирішуватиме будь-які кризові питання. Насамперед питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувалися і готуємося до всіх сценаріїв. І зробимо все можливе, щоб цієї зими українці були з теплом, світлом і водою", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #готовність #опалювальний_сезон

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