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15:34 16.09.2022

Суд вирішив скасувати право компанії Коломойського на експлуатацію аеропорту "Дніпропетровськ" – Філатов

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Суд вирішив скасувати право компанії Коломойського на експлуатацію аеропорту "Дніпропетровськ" – Філатов

Дніпровський окружний адміністративний суд скасував право компанії бізнесмена Ігоря Коломойського на експлуатацію міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ", повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Офіційно підтверджую, що сьогодні Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа – НАБУ", – написав Філатов у телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомлялося, у 2009 році Фонд держмайна (ФДМ) України продав 94,572% акцій авіакомпанії "Дніпроавіа" ТОВ "Галтера". В результаті авіакомпанією через "Галтеру" володіє група "Приват" Коломойського. Літаки "Дніпроавіа" пізніше було передано авіакомпанії Windrose ("Роза Вітрів", Київ), яка здійснювала більшу частину польотів в аеропорту.

Раніше у 2020 році Північний апеляційний господарський суд відмовив ФДМУ у задоволенні його позову до ТОВ "Галтера" про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій авіакомпанії "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.

 

Теги: #суд #транспорт #аеропорт #коломойський

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