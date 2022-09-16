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15:30 16.09.2022

МЗС закликає партнерів продовжити військову підтримку України

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МЗС закликає партнерів продовжити військову підтримку України

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав партнерів та союзників озброювати Україну, оскільки це врятує життя українців та не дасть російським злочинцям дістатися до їхніх будинків.

"Зіткнувшись з величезними втратами, Росія вербує ув'язнених для війни з Україною. Злочинці, вбивці, ґвалтівники. Їх єдина мета - нести смерть і руйнування. Продовжуйте озброювати Україну - це врятує життя наших людей і не дасть російським злочинцям дістатися до ваших будинків", - написав Ніколенко у твіттері у п'ятницю.

Раніше у соцмережах розповсюдили відео, на якому наближений до президента РФ Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин вербує російських в'язнів для війни проти України.

Теги: #озброєння #мзс_україни

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